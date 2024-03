Chiariello contesta arbitraggio: “Cinque errori gravissimi, arbitro da 4! Su Osimhen è rigore”

Ai microfoni di Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha attaccato pesantemente arbitraggio, ecco le sue parole:

“Su Osimhen è rigore, l’errore grave lo fa il Var. L’arbitro può non fischiare, magari tratto in inganno dalla caduta di Osimhen ma che il Var non intervenga non è accettabile. Non esiste che in Europa non danno questi rigori, il Var deve mandare al monitor l’arbitro anche in Papuasia! Contesto questo modo di interpretare il regolamento, perché se c’è fallo è fallo!

Il giornalista ha chiarito: “Ci sono cinque errori gravissimi da parte dell’arbitro. C’è fallo da espulsione di Christensen per fallo con piede a martello su Lobotka, lui dà il giallo e il Var non lo tramuta in rosso. Il primo gol loro nasce da un inesistente fallo di Traoré su Lopez. Il rigore su Osimhen è step on foot e non si discute. Sul gol del 3-1 c’era fallo su Lindstrom ed invece da il fallo laterale da dove nasce l’azione. Ed infine doppio giallo non dato ad Olivera. Anche se a primo acchito è sembrata una buona conduzione, la squadra arbitrale si prende un bel 4 pieno!“.