Chiariello: ”Gattuso? Bravo a frenare l’Atalanta: ma non renda il Napoli una provinciale ”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNuovo: “Gattuso ieri si è travestito da Allegri, anzi da Bortolo Mutti, da Oronzo Pugliese, famosissimo allenatore degli anni ’60 che poi ha ispirato il personaggio di Oronzo Canà. Il Napoli di ieri non sta in piedi. Aveva una squadra in grande crisi: fisica, tecnica e di personalità. Questa è colpa sua. Tu hai capito che il Napoli se accetta il campo aperto con l’Atalanta sono dolori. È giusto pararsi il fondoschiena ed è giusto essere pragmatici e qualificarti con ogni mezzo. In questo momento puoi affidarti ad un portiere forte. Ospina ha grande personalità e ha grandi letture. Attorno a questo portiere hai piazzato i giganti della tua difesa. Hai fatto una linea Maginot rinunciando all’attacco. Questo 0-0 non mi scandalizza per niente perché fa parte del tamponamento delle cose. Ma siamo tornati Oronzo Pugliese. L’Inter di Mourinho fece il catenaccio col Barcellona dava sempre la sensazione attento che ti facciamo male se ripartiamo. Qualcuno ieri scherzando ha detto “vorrei chiedere il rimborso della partita” perché il Napoli non ha superato il centrocampo. Così come Allegri non accettava il campo aperto con Sarri, ma Allegri in ripartenza ci fece male. Ieri Gattuso ha ragionato così. Bravo Gattuso se non fai perdere la partita, cattivo Gattuso se rendi il Napoli come la più bieca delle provinciali”.