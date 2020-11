Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21 dopo la partita col Riejka: “Il 4-2-3-1 è stato fatto non per Osimhen, ma per Mertens, a cui Gattuso evidentemente non vuole rinunciare. L’allenatore ha cambiato modulo per questo motivo, per giocare con entrambi insieme, ma col 4-2-3-1 si sono creati altri problemi. Vedremo come li risolverà”.