Chiariello: “Gattuso ha ventiquattro ore. Una vittoria potrebbe non bastare”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Chiariello. Queste le sue parole:

“Gattuso non ha neanche otto giorni, ha ventiquattr’ore. Con lo Spezia ogni risultato diverso dalla vittoria ha un significato solo: via Gattuso. Forse non basterebbe vincere solamente, ma anche vedere come arriverà la vittoria . Lo ribadisco De Laurentiis si sta solo guardando intorno. Gattuso può aggiustare la sua situazione, io tifo per lui. Vorrei che finisse la stagione. Non c’è preclusione verso nessuno. Se lui cambia atteggiamento, calcio veloce e vince le partite, che rimanga lui! È una persona onesta e per bene. Gattuso non mi piace come fa giocare il Napoli, ma ha ancora il tempo per poter far bene. Se da questo ciclo di partite esce un Gattuso rinforzato, il primo tifoso sono io!”.