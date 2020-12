Chiariello: “Ho tifato per il pareggio della Real Sociedad, ho visto un Napoli davvero brutto ieri…”

Attraverso le colonne di Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha commentato così il match di ieri:

“Demerito è tutto dell’AZ, tutto il mondo è paese ed anche in Olanda è di casa Zamparini. Hanno cacciato un allenatore che stava facendo benissimo solo per aver avuto contatti con altri club e l’AZ s’è sfaldato prima in campionato e poi col Rijeka. Se avesse vinto col Rijeka, ora parleremmo di un Napoli secondo per scontri diretti. La differenza l’ha fatta il Rijeka, l’incrocio era a 3, ma solo il Napoli ha vinto due partite col Rijeka, la Real ci ha pareggiato, l’AZ addirittura perso.

Il Napoli è stato davvero brutto, ma mentalizzato. Io devo dire la verità: ho tifato per il pareggio della Real Sociedad, speravo nel gol, ero preoccupato della vittoria del Napoli e vi spiego. Il Napoli da sempre non ha continuità e non inanella troppe vittorie, da statistico mi avrebbe preoccupato una vittoria in vista di Sampdoria, Inter e Lazio. Poi amo il calcio, ha giocato molto meglio del Napoli ed è stato giusto il passaggio della Real Sociedad.