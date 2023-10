Chiariello: “L’Inter non doveva stravincere? Se la sogna la corsa del Napoli di Spalletti…”

Con un tweet il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pari interno dell’Inter contro il Bologna: “Ma non doveva ammazzare il campionata la super corazzata di Mister Spiaze? Il primo quarto d’ora dell’Inter è stato impressionante ed il Toro ha fatto un gol pazzesco, ma il Bologna si conferma avversario ostico per chiunque. A proposito: ma quelli che dopo Bologna ancora a dire Garcia Out, oggi si rendono conto che il Napoli a Bologna ha dominato e sbagliato un rigore e il Sassuolo lo abbiamo schiantato mentre l’Inter ci ha perso ed ha fatto 1 punto su 6 con gli stessi avversari e per giunta in casa? Meditate forcaioli e sfascisti, meditate vaticinatori del piffero: l’Inter può senz’altro vincere il campionato ma la corsa del Napoli di Spalletti in solitaria se la sogna”.