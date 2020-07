Chiariello: “Napoli chiamato ad un’impresa con il Milan, Lozano essere sperimentato come ala destra”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Nonostante ci sia la partita scudetto Juventus-Atalanta e nonostante Napoli-Milan, l’attenzione si sposta sulla Champions. Ufficialmente le partita degli ottavi di finale si giocheranno nei rispettivi campi delle squadre d’appartenenza: il Napoli giocherà al Barcellona e la Juventus a Torino. L’Atalanta ha un’autostrada davanti, il PSG è fermo da tempo immemore con polemiche interne, quindi è un’incognita contro un rullo compressore. Dopo potrebbe incontrare una squadra come il Lipsia o l’Atletico, ostacolo altissimo ma non impossibile. L’Atalanta in semifinale sarebbe una cosa pazzesca, a Napoli la sogniamo da tempo. Dobbiamo giocare in casa del Barcellona e ci vorrebbe un’impresa pazzesca, ma lasciamo aperto il cuore alla speranza. È già partita la petizione per vedere Lozano titolare con il Milan. Gattuso disse che Lozano è un’ala sinistra ed un mese dopo è diventato un giocatore vivace, incisivo, che segna e si candida a dimostrare se può essere inserito tra gli 11 titolarissimi. Lozano nell’ultimo campionato con il PSV ha giocato 32 partite e segnato 17 gol, giocando 18 partite da ala destra e facendo 13 gol. Potrebbe tranquillamente candidarsi al posto di Callejon in partenza e Politano mai arrivato, Gattuso potrebbe sperimentare in quel ruolo per dimostrare quanto vale”.