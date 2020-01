Chiariello: “Napoli-Inter è una partita di rimpianti, poteva essere un match scudetto e invece”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Si arriva alla gara Napoli-Inter, non è solo una partita di rimpianti, perché poteva essere una partita scudetto, anzi avevamo fatto i calcoli, ma così non sarà. Il Napoli dovrà lottare per tirarsi fuori dalle sacche basse di classifica e questo ciclo di partite, non aiuta. Secondo, qualora il Napoli fa una buona performance, deve riuscire ad arrivare alla zona Champions, dove ci sono troppe squadre.

Il San Paolo è diventato un teatro, non c’è più il 12° uomo in campo. Napoli-Inter gara ancora, mi viene da ridere quando dicono che porto “seccia” quando dico che la crisi del Napoli potrebbe riesplodere se perdiamo al San Paolo. Dobbiamo mirare anche ad un pareggio per tamponare l’emorragia, caro Gattuso attenzione che ti fai male“.