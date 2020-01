Chiariello: “Se non facciamo tre punti con la viola, con la Juve alle porte, la situazione diventa più drammatica”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista: “Gasperini come allenatore mi piace abbastanza, ci conoscemmo a San Siro ed è un uomo intelligente, di scuola juventina. Non mi è simpaticissimo, è furbetto, ed è sopra le righe a volte. Ieri, però, l’ho adorato: a Firenze, dove purtroppo l’offesa è all’ordine del giorno, hanno insultato la madre per tutta la partita. Lui ha risposto nel modo più bello mai sentito da un uomo di calcio: “Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà a quei deficienti che mi hanno insultato”. Sta aumentando la difficoltà del Napoli nell’affrontare la Fiorentina. Ciò che abbiamo detto in questi giorni per il Napoli, vale specularmente anche per la viola: un paio di vittorie che possono invertire l’andamento di stagione. Il Napoli ha battuto ai rigori un Perugia modesto, ma deve interrompere il dissanguamento in classifica ed acquisire certezze tattiche e mentali, vincere contro la Fiorentina ridurrebbe l’emorragia. A Iachini capita spesso di essere cacciato, ma adesso è nella fase in cui risulta pericoloso. Se non facciamo tre punti con la Fiorentina, con la Juve alle porte, la situazione diventa più drammatica”.