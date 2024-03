Chiariello sul caso Acerbi-Juan Jesus: “Una storia squallida, anche Spalletti ha fatto il democristiano…”

Nel corso del suo intervento a Radio Punto Centrale il giornalista Umberto Chiariello ha fatto il punto sulla questione Acerbi-Juan Jesus, attaccando un pò tutti. Ecco le sue parole:

“Le teorie difensive di Acerbi sono piuttosto particolari. Se sei innocente, ci metti subito la faccia: se io fossi stato accusato di cose così gravi, io sarei andato subito davanti alle tv mettendoci la faccia, avrei fatto il pazzo, minacciando querele per tutelarmi. Lui ha fatto finta di niente”. Il giornalista ha proseguito:

“Poi è stato cacciato per motivi precauzionali, si è detto, come al solito Spalletti s’è esibito in un cerchiobottismo democristiano degno dei migliori tempi. Sul piano caratteriale non delude mai, è quello che è, un uomo che si barcamena sempre. Ma Juan Jesus l’aveva pure protetto. Ne ha parlato perché gliel’hanno chiesto, altrimenti non ne avrebbe parlato neanche. Poi Jesus dice le parole precise di Acerbi ed ora si inventa che ha capito male, “ti faccio nero”, Acerbi, ma ci hai preso per fessi? Ma che linea difensiva è? E’ una storia brutta, ma sta diventando anche squallida”.