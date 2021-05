Christillin sulla Superlega: “Esclusione della Juventus? Situazione in divenire”

Evelina Christillin ha parlato nel corso dell’evento Lo sport che verrà del Foglio Sportivo. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Ora sono consigliere della UEFA e nei giorni della Superlega non è stato facilissimo, ho detto quello che pensavo. Ceferin in quei giorni forse era anche più arrabbiato di quello che è emerso. Esclusione? Ieri la UEFA ha detto che si procede e quindi ora o si trova un accordo oppure si andrà avanti. Nell’articolo 51 inoltre non è prevista una sanzione definita e quindi è titolarità degli organi giudicanti della UEFA decidere la sanzione che può arrivare anche a livelli estremi. Poi ci sarà il ricorso al Tribunale dello Sport (TAS) e poi può darsi che si passi anche alla giustizia ordinaria. Basti pensare che le tre squadre nel comunicato di risposta hanno sottolineato che il Tribunale di Madrid ha dato loro ragione. Quindi la situazione è tutta in divenire”.