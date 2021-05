CIES – Il Napoli è la squadra meno fallosa della Serie A

Il CIES ha stilato la classifica delle squadre che commettono più falli al minuto in Serie A. Gli uomini di Gattuso si sono dimostrati molto corretti posizionandosi all’ultimo posto in classifica.

Serie A, la classifica delle squadre più fallose del campionato: il Napoli è la più corretta

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Di seguito la classifica completa delle squadre più fallose della Serie A riportata da Sky Sport:

20) NAPOLI: un intervento falloso ogni 9 minuti e 37 secondi (360 totali in 36 partite)

19) INTER: un intervento falloso ogni 7 minuti e 42 secondi (435 totali in 35 partite)

18) SASSUOLO: un intervento falloso ogni 7 minuti e 25 secondi (456 totali in 35 partite)

17) BENEVENTO: un intervento falloso ogni 7 minuti e 15 secondi (466 totali in 35 partite)

15) LAZIO: un intervento falloso ogni 7 minuti e 10 secondi (457 totali in 34 partite)

15) JUVENTUS: un intervento falloso ogni 7 minuti e 10 secondi (470 totali in 35 partite)

14) UDINESE: un intervento falloso ogni 7 minuti e 7 secondi (487 totali in 36 partite)

13) SAMPDORIA: un intervento falloso ogni 7 minuti e 6 secondi (472 totali in 35 partite)

12) MILAN: un intervento falloso ogni 7 minuti e 5 secondi (476 totali in 35 partite)

11) CAGLIARI: un intervento falloso ogni 7 minuti e 4 secondi (478 totali in 35 partite)

10) FIORENTINA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 59 secondi (484 totali in 35 partite)

9) CROTONE: un intervento falloso ogni 6 minuti e 58 secondi (481 totali in 35 partite)

8) GENOA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 57 secondi (482 totali in 35 partite)

7) PARMA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 55 secondi (486 totali in 35 partite)

6) BOLOGNA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 37 secondi (507 totali in 35 partite)

5) ROMA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 27 secondi (519 totali in 35 partite)

4) TORINO: un intervento falloso ogni 6 minuti e 25 secondi (515 totali in 34 partite)

3) SPEZIA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 21 secondi (531 totali in 35 partite)

2) ATALANTA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 12 secondi (538 totali in 35 partite)

1) VERONA: un intervento falloso ogni 5 minuti e 54 secondi (570 totali in 35 partite)