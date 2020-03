CIES – Napoli, Fabian Ruiz è il miglior giocatore in Europa dell’ultimo mese

Secondo il CIES, osservatorio leader sulle analisi delle statistiche, Fabian Ruiz è il migliore in Europa nell’ultimo mese. Supera anche Mbappé.

A cavallo degli ultimi due mesi, la cura Gattuso ha cominciato a dare i frutti sperati a Napoli. Ci sono giocatori che hanno fatto impennare il loro rendimento rispetto alla gestione di Ancelotti. Uno tra questi è sicuramente Fabian Ruiz, che con l’ex allenatore del Milan ha ritrovato fiducia, titolarità, prestazioni e goal.

Tanto che secondo il CIES, osservatorio leader sulle statistiche dei calciatori e delle loro performance, Fabiaz Ruiz è il miglior giocatore in Europa nell’ultimo mese. Vengono presi in considerazione i maggiori cinque campionati d’Europa (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1).

Fabian comanda la classifica, al secondo posto c’è Florian Kainz del Colonia, al terzo posto a pari merito Lukasz Piszczek e Kylian Mbappé. Nei primi dieci posti ci sono anche ben tre giocatori dell’Atalanta: Ilicic quinto, Gomez ottavo e Zapata decimo.

Ma come viene stilata questa classifica? Ovviamente ogni giocatore viene valutato attraverso vari parametri, che in totale sono sei: Take on, Recovery, Rigour, Distribution, Chance Creation e Shooting.

Attraverso i dati di Opta ricavati da ogni partita, ad ogni giocatore viene poi dato un valore per ogni categoria. Fabian ad esempio pecca nel Rigour (che sarebbe un insieme di concentrazione, forza fisica e tempismo) con un valore di 30; ma eccelle nella Distribution (parametro che tiene conto della visione di gioco e della qualità tecnica) con un valore di 86.

Mediamente, tra tutti questi valori, Fabian Ruiz è il giocatore che ha il punteggio più alto. Un dato che vuol dire tanto per il Napoli, per il giocatore e soprattutto per Gattuso, che ha totalmente rivalutato uno dei migliori asset della società.

Fonte: Goal.com