Ciofani: “Il calcio è la scienza dell’imponderabile. Grande iniezione di fiducia”

L’attaccante della Cremonese Daniel Ciofani ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È un’iniezione di fiducia passare il turno contro il Napoli. Non possiamo prescindere dalla tenuta emotiva, ci dobbiamo credere, abbiamo l’obbligo morale, per noi stessi, la proprietà, la città. Qualche volta ci riusciamo come oggi, altre no. Dobbiamo iniziare adesso a risalire la china. La prossima in Coppa è la Roma, abbiamo fatto in campionato un’ottima prestazione, ci auguriamo di fare la stessa prestazione magari vincendo un po’ prima. Ai rigori è stata lunga, abbiamo preso tutta quella pioggia. Il mister ha portato semplicità, serenità, ci ha ricordato i nostri punti di forza. Alcuni giocatori sono stati chiamati in causa, hanno fatto una grande partita come per esempio Vasquez, complimenti a lui e agli altri. Il calcio a volte è la scienza dell’imponderabile, non c’è’ nulla di scritto, è stato bravo Felix a far gol, siamo rimasti in dieci uomini, abbiamo difeso bene, è la prima cosa da fare contro il Napoli”

A cura di Ciro Troise