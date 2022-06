La Germania batte l’Italia all’Allianz Arena, per la prima volta in una partita ufficiale nella sua storia. Una partita senza storia, finita 5-2. Addirittura i tedeschi si erano portati anche sul 5-0, protagonista anche Gianluigi Donnarumma con un erroraccio. In gol per la Germania sono andati Kimmich, Gundogan, Muller con doppietta e Werner. Da segnalare i gol di Gnonto, primo in nazionale, e Bastoni.