Clamoroso in Francia: Paqueta ammonito per un dribbling di troppo, Neymar indignato

E’ successo veramente che un giocatore di calcio sia stato ammonito per un dribbling di troppo. Il gesto tecnico preso di mira è la ‘carretilha’ (in italiano, la bicicletta) che Lucas Paqueta ha fatto contro il Troyes. L’arbitro Stephanie Frappart ha ritenuto irrispettoso il dribbling del brasiliano e dopo una discussione ha estratto il giallo. Arriva anche il commento di Neymar sui social: “Molto triste per questo episodio, un giallo per colpa di un dribbling. La carretilha (la bicicletta, appunto) è un gestito tecnico, indipendentemente dal minuto in cui avviene. L’anno scorso è successo a me, quest’anno a Paquetà. Francamente non capisco il motivo! Il famoso Joga Bonito sta finendo“.