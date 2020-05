Classifica sportivi più pagati del 2020: Federer davanti a Cristiano Ronaldo e Messi

Qual è l’atleta più pagato del mondo? In cima alla speciale classifica annuale stilata dalla popolare rivista americana, troviamo Roger Federer vera e propria icona del mondo del tennis. Lo svizzero classe 1991 considerato uno dei giocatori più forti di sempre, può contare su 106.3 milioni di dollari di guadagni totali negli ultimi 12 mesi. Da una leggenda della racchetta, ad un astro nascente: la tennista Naomi Osaka, prima donna nella classifica dei Paperoni dello sport, è diventata l’atleta femminile più pagata di sempre con 37.4 milioni di dollari.

oger Federer è l’atleta più pagato del 2020 secondo la speciale classifica di Forbes. Il monumentale giocatore svizzero ha fatto un bel balzo in avanti prendendosi la vetta dopo il quinto posto del 2019. Per lui guadagni complessivi da 106.3 milioni di dollari (ovvero circa 96 milioni di euro), e la possibilità di riportare in cima alla graduatoria dei cento sportivi più pagati al mondo un tennista dopo trent’anni. Soddisfazione anche per Naomi Osaka, campionessa del tennis in rosa che è diventata l’atleta più pagata di sempre con quasi 38 milioni di dollari. Un risultato eccezionale, figlio dei tanti accordi di sponsorizzazione firmati dopo gli exploit in campo. Il suo 29° posto le ha permesso di superare la collega Serena Williams piazzatasi al 33° gradino del podio

Roger Federer più pagato di Ronaldo e Messi, colpa della crisi Coronavirus

Alle spalle di Roger Federer, ecco due calciatori ovvero Cristiano Ronaldo e Leo Messi rispettivamente con 105 milioni e 104 milioni di dollari (con la stella del Basket LeBron James e Neymar, a completare la top five con 95,5 e 88,2 milioni di dollari). Se CR7 è l’atleta che ha guadagnato di più rispetto alla scorsa stagione, Messi ha perso diverse posizioni in classifica visto che nel 2019 era lui a guardare tutti dall’alto. I due calciatori hanno dovuto fare i conti, con gli effetti maggiori della crisi del Coronavirus, come rivelato da Kurt Badenhausen, Senior Editor di Forbes: “La pandemia di coronavirus ha innescato tagli salariali per le stelle del calcio Messi e Ronaldo, aprendo la strada a un tennista come l’atleta più pagato al mondo per la prima volta”. Complessivamente i 100 atleti più pagati, hanno incassato 3.6 miliardi di dollari nel 2020, ovvero il 9% in meno rispetto al 2019.

fonte: fanpage.it