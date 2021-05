Classifica Under 17, il Napoli balza al primo posto con una gara in più sul Benevento

Con la rocambolesca vittoria di oggi contro il Frosinone, gli azzurrini di mister Carnevale si portano al primo posto in classifica del girone 7 del campionato Under 17. Il Benevento secondo in classifica ha una partita in meno ma la prossima partita è proprio Benevento-Napoli con gli azzurri che vincendo in terra sannita potrebbero portarsi a +4 con una partita in più. Ancora tutto apertissimo con la prossima partita che però potrebbe essere decisiva nell’economia del prosieguo del cammino.

12 [6] NAPOLI

11 [5] BENEVENTO

07 [6] FROSINONE

06 [5] PESCARA

01 [4] ASCOLI