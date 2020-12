Club Napoli di Sorrento, iniziativa solidale: “Un sorriso per i bambini”

Il Club Napoli Città di Sorrento ha attuato un’iniziativa solidale, “Un sorriso per i bambini”. Il club ha affidato la distribuzione di 60 buoni da €. 15 cadauno a Don Carmine Giudici, Parroco di Sorrento, per le famiglie bisognose. Il buono è spendibile nel negozio Ditta Di Maio Luigi nei suoi due punti vendita di Via San Cesareo e Via Santa Maria delle Grazie, ed è finalizzato all’acquisto di giocattoli, per regalare un Natale felice a questi bambini. Di seguito il comunicato:

“Il nostro neo nato Club, intitolato al Comandante Achille Lauro e al dott. Andrea Torino, non è stato costituito solo per aggregare i tifosi del Napoli di Sorrento. Vogliamo anche svolgere attività culturali e sociali, aspettando tempi migliori perché le norme Covid ci impediscono la necessaria aggregazione. Lo sport per come lo intendiamo è anche cultura e sociale”. Afferma il commendatore Gaetano Mastellone, Presidente del Club, che aggiunge: “Quest’anno è stato un anno di tanta sofferenza e tanta tristezza. I bambini però non hanno colpe e credo che sono la categoria che ha subito di più in modo silente. Allora abbiamo deciso di dare un nostro modesto contributo per portare loro un sorriso attraverso i giocattoli di Babbo Natale. Affidiamo la distribuzione 60 buoni da €. 15 cadauno a Don Carmine Giudici. Il Parroco distribuirà, in collaborazione con gli altri Parroci di Sorrento, i buoni a famiglie bisognose per regalare attraverso un giocattolo un sorriso ai loro bambini”.

Il negozio prescelto è la Ditta Di Maio Luigi nei suoi due punti vendita di Via San Cesareo e Via Santa Maria delle Grazie.

Negozio noto e specializzato in giocattoli di tutti i tipi.

Il Presidente Mastellone conclude: “Auguriamo un Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i Tifosi del Napoli e delle altre squadre. Auguriamo anche alla nostra bella Sorrento una pronta ripresa economica già a partire dalla prossima Pasqua”. conclude: “Auguriamo un Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i Tifosi del Napoli e delle altre squadre. Auguriamo anche alla nostra bella Sorrento una pronta ripresa economica già a partire dalla prossima Pasqua”.