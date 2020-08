CM.COM – Bellissimo gesto di Ghoulam e Koulibaly: i due esprimono l’ultimo desiderio di un anziano morente

Vito non c’è più, ma se n’è andato dopo aver sorriso. Nei giorni scorsi è morto un anziano giardiniere di Lacco Ameno (da tempo malato e costretto a letto accudito dalla moglie), il cui unico svago era guardare le partite del Napoli in tv. Il suo amico Ivan ha raccontato che Vito ha ricevuto la visita di due calciatori del Napoli, Koulibaly e Ghoulam, che erano in vacanza a Ischia.

Prima di guidarli per un’escursione in mare col suo motoscafo, Ivan ha chiesto loro di passare qualche minuto in compagnia del suo anziano amico per donargli un po’ di felicità. Entrambi hanno accettato subito di buon grado, facendo una graditissima sorpresa a Vito, che viveva in una casa in zona Fango danneggiata dal terremoto del 2017.

Fonte: Calciomercato.com