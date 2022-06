CM.COM – Cragno, no del Napoli al portiere del Cagliari. Giulini spara altissimo per il prestito

Alessio Cragno non vede l’ora di tornare in Serie A da protagonista. Retrocesso con il Cagliari, l’estremo difensore vuole restare in orbita Nazionale e, per riuscirci, sa che deve giocare ancora nel massimo campionato italiano. Diverse società si sono già fatte avanti con i sardi, eppure trattare con il presidente Tommaso Giulini si rivela sempre impresa assai ardua. Come riportato da calciomercato.com, in queste prime settimane di incontri e trattative, è stato il Monza il club a essersi fatto avanti con maggior insistenza per il classe ’94.

A Cragno ha fatto un pensiero anche la Fiorentina, mentre Lazio e Napoli hanno glissato ed fatto altre scelte per quel ruolo e squadre come il Lecce, che lo prenderebbero solo in prestito, si sono fermate di fronte alla richiesta del presidente Giulini di 1,5 milioni di euro per una singola stagione.