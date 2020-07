Per Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, il Napoli è in pole position. A riferirlo è il portale ‘Calciomercato.com’ che si è soffermato sull’esterno affermando che la società emiliana ha rispedito al mittente la prima offerta del club di Aurelio De Laurentiis di 20-25 mln. Per cedere Boga, il Sassuolo chiede 35 mln. De Zerbi definisce l’esterno offensivo “incedibile”, ma è un modo per spiegare al Napoli che dovrà alzare la proposta in modo consistente o non se ne farà niente.