CM.COM – Napoli, pronta una rivoluzione dell’attacco: agli azzurri serve Belotti

C’è un reparto del Napoli che ha bisogno di rinnovarsi: l’attacco. Non è tanto un problema di svecchiamento, è che ciò che un tempo era notevole ora è rimasto solo notorio. Insigne, Mertens, Callejon… un tridente d’oro all’epoca di Sarri che oggi rischia con Gattuso la maniera, dopo aver attraversato indenne (?) la rivoluzione dolce e fallimentare di Ancelotti. Se il campionato attuale dovesse saltare per aria (finché non vedo la ripartenza coi miei occhi, non ci credo), per gli azzurri non sarebbe pensabile, non sarebbe nemmeno sano, ripresentarsi il prossimo anno con questo terzetto titolare. Dunque vanno cambiate le ali o il centravanti. È un fatto che Gattuso straveda per il belga. Tuttavia proprio Mertens è destinato a diventare (lo è già) l’ uomo-mercato di questa estate, a meno di importanti svolte sentimentali nella questione rinnovo. E se l’addio annunciato di Callejon non sembra far collassare il reparto grazie all’innesto di Politano (ma basterà Politano?), l’eventuale partenza di Mertens lascerebbe un sapore di smobilitazione piuttosto forte. Ma quale Boga se resta Insigne a far da tappo? Quale Everton del Gremio? Se Insigne è un punto fermo, occorre cercare il successore di Mertens, un giocatore vagamente simile, che ricordi a Gattuso le sue caratteristiche perdute. Di recente si è fatto il nome di Belotti, ma capite bene la distanza tra i due nell’interpretazione del ruolo. E poi Belotti piaceva a Carletto. In questi giorni invece è spuntato il nome di Sardar Azmoun, attaccante venticinquenne dello Zenit. Profilo assai più interessante.

AZMOUN È ADATTO?– Togliamoci subito il dente: Azmoun nello Zenit di Semak (ex assistente di Spalletti) gioca in un 4-4-2/4-2-3-1, in compagnia del gigante Dzyuba. È una prima, grossa, differenza. Sappiamo infatti che Gattuso difficilmente si schioda dal suo 4-3-3. Dunque ad Azmoun verrebbe chiesto di agire senza riferimento vicino, da prima punta anziché da seconda. E cambia avere il vuoto davanti a sé o avere Dzyuba (1,96 m).

Fonte: Calciomercato.com