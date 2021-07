CM.COM – Nasce il nuovo di Spalletti: da Osimhen al redivivo Lobotka, ecco le novità

Sta nascendo così il nuovo Napoli, il Napoli di Luciano Spalletti che ora vuole risultati dai suoi giocatori. Tra i primi su cui punterà c’è Diego Demme, definito il “Pizarro della Roma al Napoli”.

Il centrocampista italo tedesco avrà un ruolo centrale nello scacchiere del tecnico toscano. Punterà sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3, anche se tra i due moduli la differenza è sottilissima, come evidenziato da Spalletti. Il riferimento in mediana sarà, quindi, Demme, che avrà le chiavi del centrocampo da cui si aspetta qualcosa in più in quanto a velocità di tempi di gioco. C’è tempo per migliorare e ogni sessione d’allenamento l’allenatore lo segue da vicinissimo.



TUTTO SU OSIMHEN – Così come Spalletti segue Demme da molto vicino, fa lo stesso con Victor Osimhen. Dal nigeriano si aspetta tanto, è il centravanti che dovrà fare la differenza in fase realizzativa a partire dalla nuova stagione. Ha fame di gol, come al solito, e questo piace al tecnico, però deve migliorare tanto nei fondamentali. Questa mattina, al termine della sessione, Spalletti si è fermato con lui e il suo vice Domenichini, che lo ha allenato con degli esercizi di tecnica individuale, con l’obiettivo di crescere in questo fondamentale.

Infine sarà compito del tecnico rivalutare quei giocatori finiti ai margini nelle gestioni passate, come ad esempio Stanislav Lobotka o Malcuit.

Fonte: Calciomercato.com