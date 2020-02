CM.COM – Primavera, nuova tegola per Angelini. Un mese di stop per Palmieri: i dettagli

Non è proprio un bel momento per il Napoli Primavera. La stagione sta andando molto male e gli azzurrini si trovano ad occupare la penultima posizione in classifica, con la zona playout che dista comunque solo due punti.

In un’annata no però si aggiunge anche un ulteriore problema. Si tratta di Ciro Palmieri, attaccante classe 2000 (fuoriquota). Oggi veste la maglia azzurra e dovrà restare fuori dal campo per un mesetto. Per Palmieri problema a un dito del piede, per cui è stato costretto questa mattina ad ingessarsi la gamba sinistra.

Come detto, un altro problema tra i tanti problemi del Napoli, che dovrà affrontare sicuramente le prossime trasferte salvezza contro Fiorentina e Sassuolo senza il suo attaccante.

