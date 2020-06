CM. IT – Arthur sta valutando di non giocare più col Barcellona

In questi minuti Arthur sta svolgendo le visite mediche con la Juventus, ma sarà costretto poi a tornare al Barcellona per completare questa stagione. Ad agosto ci sarà la Champions League, con gli ottavi di ritorno contro il Napoli, ma il centrocampista brasiliano potrebbe non esserci. Come riferito da Calciomercato.it, infatti, il giocatore è deluso per le parole al veleno del suo allenatore Setien e starebbe valutando – ascoltando anche la Juventus sul tema – di non giocare più con i blaugrana.