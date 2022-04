CM.IT – Atalanta-Napoli, Spalletti convoca Ambrosino

Il Napoli a Bergamo dovrà fare a meno di tre elementi importanti per l’attacco. Mancherà Petagna per l’infortunio muscolare che lo terrà ai box fino al 18 aprile, giorno del match con la Roma. Poi Osimhen per diffida e Ounas, ancora alle prese con dei problemi fisici. Quest’ultimo dovrebbe rientrare con la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, Spalletti convocherà Ambrosino per Atalanta-Napoli. È la prima convocazione in Serie A del gioiellino della Primavera, capocannoniere con 14 gol. Una mossa per avere un’alternativa in più in panchina, siccome Lozano è tornato solo ieri dalle qualificazioni CONCACAF.