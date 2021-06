Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it‘, tante squadre sono interessate a Mattias Svanberg. Sul centrocampista del Bologna c’è il Napoli, ma anche altre big come Juventus, Milan, Lazio e Atalanta. Ma non solo. La Premier League e l’Atletico Madrid hanno chiesto informazioni, col ds Berta che apprezza molto le qualità dello svedese. La sua intenzione sarebbe quella di continuare in Serie A o approdare in Inghilterra.