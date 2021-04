CM.IT – Contatto De Laurentiis-Raiola, Lozano costa 80 mln: la risposta dell’agente

Emergono novità sul futuro di Hirving Lozano. L’attaccante messicano è arrivato al Napoli dal PSV nell’estate del 2019, e dopo un anno di adattamento, è finalmente esploso con la maglia dei partenopei. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it‘, c’è stato un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola per valutare il costo del cartellino di Lozano. Il patron del Napoli ha fatto sapere che per ‘El Chucky’ la richiesta minima è di 80 milioni di euro. Il portale, inoltre, riferisce che: “C’è anche da raccontare che la risposta di Raiola è riassumibile in un largo sorriso e parole che potrebbero esser decriptate, più o meno, così: ‘Ma non era un pacco?!’. I rapporti tra i due sono positivi, non è escluso che tra i giocatori gestiti da Raiola già in rosa e quelli nel portfolio dell’agente, si possano imbastire trattative nella prossima sessione di mercato”.