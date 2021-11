CM.IT – Dazn, il Governo convoca ufficialmente i vertici. L’emittente replica: “Disponibili al confronto”

Prende sempre più piede l’indiscrezione lanciata da Il Sole 24 Ore secondo cui dal prossimo dicembre Dazn vorrebbe togliere la possibilità ai suoi utenti di usufruire della doppia visione in contemporanea da due dispositivi differenti. Sui social è scoppiata una feroce polemica contro l’emittente streaming e piovono ‘minacce’ di disdetta da parte di molti.

La eco della questione comunque ha raggiunto le porte degli uffici governativi statali. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha convocato ufficialmente al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) i vertici di Dazn per vederci chiaro. Se l’emittente privata dovesse confermare il tutto, il Governo sarebbe pronto a una moral suasion − in politica, invito a correggere o rivedere determinate scelte o comportamenti − per scoraggiare questa ipotesi. Dazn, dal canto suo, chiederà a sua volta norme più stringenti per combattere la pirateria: dagli stimati 4 milioni di abbonati in avvio di stagione, pare si sia giunti solo a 2 milioni circa.

Alla convocazione da parte del Governo è seguita la replica di Dazn fornita pochi minuti fa: “Come di consueto siamo disponibili alla collaborazione e al confronto con le autorità e le istituzioni. A questo riguardo, abbiamo prontamente accolto l’invito da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e dell’On. Anna Ascani“.