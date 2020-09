CM.IT – Dzeko bloccato dalla Roma, non si sblocca lo scambio Milik-Under

Il mercato degli attaccanti continua a vivere un complicato momento di stallo. La Juventus non riesce a risolvere i problemi che impediscono il colpo Luis Suarez (passaporto e buonuscita), la strada per Morata è in salita e, nel frattempo, Dzeko resta bloccato dalla Roma. I giallorossi, infatti, ancora non sono riusciti a chiudere per l’alternativa al bosniaco, che avevano identificato in Arkadiusz Milik.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oggi ci sono stati nuovi contatti tra i giallorossi e il Napoli, che dopo un’iniziale apertura è tornato ad alzare la posta, riportando a cinque milioni di euro la differenza tra domanda e offerta. Va rilevato, inoltre, che il club di De Laurentiis non ha raggiunto un accordo totale per lo stipendio di Cengiz Under, anche se ieri c’è stato un nuovo incotnro col suo agente Fali Ramadani.

I capitolini, quindi, restano aperti ad altre piste, tra le quali quella anticipata dalla nostra redazione: Olivier Giroud. Il francese resta un’idea concreta per l’attacco, ma non vanno escluse altre sorprese nei prossimi giorni, visti i tanti nomi proposti nelle ultime ore alla dirigenza giallorossa. Tra questi, c’è anche Aleksandr Kokorin dello Spartak Mosca, profilo accostato varie volte volte alla Roma negli ultimi mesi.