CM.IT – Infortunio Manolas, trauma contusivo al costato: allarme per il Barcellona

Allarme in casa Napoli per l’infortunio di Kostas Manolas. Il difensore greco è uscito nel corso del secondo tempo della gara contro il Sassuolo per un “forte trauma contusivo al costato”, come riportato dalla società partenopea. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, c’è preoccupazione in vista della sfida Champions dell’8 agosto contro il Barcellona. Al momento Manolas è a rischio e potrebbe non riuscire a recuperare in tempo per il ‘Camp Nou’. Nessun problema invece per Piotr Zielinski, un altro calciatore uscito acciaccato dalla gara di questa sera.

Fonte: Calciomercato.it