CM.IT – Juve, Ronaldo e i sudamericani in viaggio per le Nazionali: calciatori personalmente responsabili

Diversi giocatori della Juventus risponderanno in queste ore alla chiamata delle proprie nazionali. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, al momento Demiral, Ronaldo, Cuadrado, Dybala e Buffon hanno lasciato la ‘bolla’ bianconera. Situazione in evoluzione anche per Danilo e Bentancur, che potrebbero muoversi a breve per raggiungere Brasile e Argentina. I giocatori erano in regime di isolamento fiduciario e, quindi, sono personalmente responsabili dei loro spostamenti e dovranno mettersi in contatto con le autorità sanitarie prima di mettersi in viaggio.