CM.IT – Juve si Alzava, niente rinnovo per l’austriaco

Come scrive Calciomercato.it la Juventus da tempo segue la situazione di David Alaba, ma non è ovviamente la sola: in Spagna scrivono che l’austriaco avrebbe addirittura già effettuato le visite mediche

In un calciomercato con poche risorse molto dipenderà dalle idee e ovviamente dal tempismo con cui soprattutto i top club riusciranno ad assicurarsi i giocatori importanti che rappresentano un’occasione per la situazione contrattuale e la loro qualità. E soprattutto nella prossima estate saranno molti, in Spagna ci sono Messi e Sergio Ramos solo per citarne due, poi in giro per l’Europa troviamo Donnarumma, Aguero, Depay, Wijnaldum, Calhanoglu ma anche Di Maria e Thauvin. A questi, ovviamente, si aggiunge David Alaba che ha già annunciato la decisione di lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione.

Niente rinnovo quindi per l’austriaco, che si candida a essere l’uomo forse più corteggiato in tutta Europa nei prossimi mesi. L’Inter a suo tempo è stata accostata, Barcellona e PSG idem ma soprattutto la Juventus e il Real Madrid sono i club a cui la corsa si è sostanzialmente ridotta. A essere in netto vantaggio però sono proprio gli spagnoli, che potrebbero invece perdere Sergio Ramos, anche lui in orbita bianconera. Una serie di incastri, di voci che si susseguono da tanto tempo, di accordi, richieste faraoniche da parte del numero 27 del Bayern Monaco che con i bavaresi ha vinto tutto, compreso il titolo di campione del mondo per club pochi giorni fa.