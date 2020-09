CM.IT – Juventus, contatti per Dzeko, la Roma ha in tasca il sì di Milik

Andrea Pirlo ha bisogno di una punta quanto prima. Il tecnico della Juventus sta lavorando al 3-4-1-2 che ha in mente con Gonzalo Higuain, il quale presto sarà lontanissimo da Torino. Una situazione complessa che il mister bianconero vorrebbe risolvere subito. Per tale ragione, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore ci sono stati nuovi ed importanti per contatti per portare a termine l’affare Edin Dzeko, che è rimasto l’obiettivo principale per l’attacco. L’operazione con la Roma è impostata (ai giallorossi circa 12-15 milioni), e la novità è che i capitolini, che hanno in tasca il sì di massima di Arkadiusz Milik (con un contratto da 4.5 milioni a stagione), tra ieri e oggi si sono confrontati con un De Laurentiis molto più disponibile alla chiusura dello scambio con Cengiz Under. E i partenopei, non a caso, in questo weekend incontreranno Fali Ramadani, agente del turco.

Fonte: Calciomercato.it