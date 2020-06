CM.IT – Juventus, l’unico club a volere Higuain è il River Plate: si cerca una soluzione

Gonzalo Higuain si è fermato oggi per un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Nessuna lesione, come evidenziato dagli esami, ma comunque un bel grattacapo per Maurizio Sarri in vista della ripresa dei tornei. L’attaccante argentino è infatti l’unico centravanti a disposizione del tecnico bianconero che nel caso dovrà puntare tutto su Dybala falso 9. Intanto, il futuro del bomber classe ’87 resta un rebus. La Juventus spera di piazzarlo all’estero, ma l’unico club realmente interessato si conferma il River Plate. E la soluzione argentina – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – è particolarmente spinta dal Pipita che, tornando in Patria, avrebbe l’opportunità di stare vicino alla famiglia e alla mamma. Ma affinché si realizzi questo progetto, la Juventus deve: trovare una contropartita soddisfacente e valida per uno scambio, sulla falsariga dell’operazione Tevez-Bentancur; e raggiungere un accordo economico con Higuain. Il Pipita guadagna 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2021. Uno stipendio mostre per qualsiasi società, soprattutto in questa fase.