CM.IT – Juventus, si avvicina Dzeko: la Roma ha l’accordo con il Napoli per Milik

Edin Dzeko resta il nome caldissimo per l’attacco della Juventus in queste ore. Il centravanti e capitano della Roma è la prima scelta dei bianconeri, sostituirebbe il partente Higuain dando esperienza, qualità e carisma a Pirlo. I contatti negli ultimi giorni sono stati frequenti, Calciomercato.it ha parlato della volontà del bosniaco – e soprattutto della moglie Amra – che in realtà non sarebbe quella di lasciare Trigoria, anche per motivi legati alla famiglia e al terzo figlio in arrivo -. Ieri non è andato in scena il summit con Fienga, che era a Milano, ma ci sono stati dei contatti telefonici. E intanto il pressing della Juventus si è fatto sempre più forte: per il numero 9 giallorosso sarebbe difficile dire no ai bianconeri, che rappresenterebbero l’ultima chance di vincere qualcosa di importante.

Come raccolto da Calciomercato.it, inoltre, a Torino sono pronti a garantire lo stesso ingaggio percepito alla Roma: 7,5 milioni di euro a stagione per due anni è l’offerta bianconera. La trattativa tra i club continua, la valutazione del cartellino è di 15-20 milioni, si sta lavorando sulle eventuali contropartite da inserire per abbassare l’esborso cash. Nel frattempo la Roma continua a lavorare anche sulla pista Milik, erede designato di Dzeko, che ieri ha subito un’accelerata sia con il Napoli (accordo raggiunto per uno scambio con Under e Riccardi) che con l’entourage del giocatore. Una doppia partita per i giallorossi, che ora aspettano solo l’ok del bomber polacco, e la Juventus.

Fonte: Calciomercato.it