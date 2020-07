CM.IT – La Juventus starebbe pensando all’esonero di Sarri

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, la Juventus starebbe vagliando la clamorosa ipotesi di un esonero per Maurizio Sarri. Il sito infatti riporta di segnali preoccupanti soprattutto in vista della Champions League, con la Juventus che il 7 agosto dovrà cercare di ribaltare il risultato contro il Lione dopo aver perso la gara d’andata per 1-0. Il match sarà fondamentale per il futuro del tecnico bianconero, che comunque non potrà più permettersi passi falsi nemmeno in campionato.

Si starebbero infatti facendo delle valutazioni sul momento della squadra e sulla situazione del tecnico ex Napoli. Già nella notte ci sarebbe state telefonate che proseguiranno probabilmente anche con una riunione d’emergenza alla Continassa, alla quale dovrebbe essere presente anche il Presidente bianconero Agnelli. La gara contro la Lazio potrebbe essere dunque lo spartiacque della stagione per Sarri. In caso di esonero immediato, comunque, la Juventus opterebbe per una soluzione interna. Si penserebbe eventualmente al tecnico della Primavera Zauli o addirittura alla promozione di Buffon come allenatore-giocatore.