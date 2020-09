CM.IT – Llorente aspetta Real Sociedad e Juventus: la situazione

Ancora dubbi sul futuro di Fernando Llorente. Come riporta Calciomercato.it, lo spagnolo ha collezionato solo una presenza da quando Gattuso siede sulla panchina azzurra: il 26 gennaio scorso, nei minuti finali del match vinto contro la Juventus. Poi, più nulla.

TRASFERIMENTO – L’ex Tottenham è palesemente fuori dai piani del club azzurro, ma per ora, non ha intenzione di accettare le proposte giunte dalla Serie A. Inter, Benevento e Spezia si sono interessati alle sue prestazioni, però sono altre le chiamate che possono convincere Llorente a muoversi. La Real Sociedad è interessata alla punta, così come la Juventus, che potrebbe completare l’operazione nostalgia iniziata con Morata, e considera lo spagnolo un’alternativa low cost per l’attacco. Un caso di cui si potrebbe riparlare nelle battute finali di questo calciomercato. L’entourage della punta attende queste due possibilità, ma se non dovessero concretizzarsi non esclude affatto l’ipotesi di restare all’ombra del Vesuvio.