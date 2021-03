Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, Milan-Napoli è a rischio per Kostas Manolas. Il difensore greco si è allenato lunedì e martedì, quando Gattuso ha dato due giorni di riposo alla squadra Ha seguito il programma di recupero, ma non è ancora al meglio. Manolas potrebbe dunque non essere convocato, visto che ha lavorato a parte tutta la settimana. L’allenatore partenopeo si è comunque cautelato con Davide Costanzo, difensore della Primavera che non è partito per la trasferta di Pescara.