Il futuro di Arek Milik è ancora in bilico. Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un sondaggio del Lipsia per il polacco, ma l’ipotesi sarebbe stata scartata per la richiesta alta del polacco per quanto riguarda l’ingaggio e la sua voglia di restare in Italia. Ad oggi la Roma è la squadra che ha presentato l’offerta più alta, e nei prossimi giorni si potrebbero avere più novità in merito.