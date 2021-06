Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, gli agenti di Axel Bamba saranno in Italia. In programma due incontri con le dirigenze di Napoli e Torino, a cui il difensore franco-ivoriano piace molto. Si è ben comportato con il Paris FC, che ne fa una valutazione di circa 4 milioni di euro, anche se potrebbe dire sì anche davanti a una proposta di 2-3 milioni. Bamba piace anche in Germania e in Inghilterra.