CM.IT – Napoli, Giuntoli alla ricerca del sostituto di Ghoulam: ecco le ultime

In scadenza di contratto nel 2022 e fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso, Fauozi Ghoulam potrebbe lasciare ben presto Napoli. Il ds Giuntoli è alla ricerca di un suo sostituto che sia in grado di contendere il posto da titolare a Mario Rui. Stando alle ultime informazioni raccolte dai colleghi di Calciomercato.it, il sostituto sarebbe stato individuato in Derrick Kohn. Terzino sinistro tedesco classe 1999 che milita nelle file del Willem II in Olanda. Il giocatore è cresciuto nel Bayern Monaco e la società olandese chiedo solo tre milioni per il suo cartellino, un prezzo che potrebbe far gola a De Laurentiis.