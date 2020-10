CM.IT – Napoli, isolamento finito: gli azzurri tornano a casa

Le nuove indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute “liberano” il Napoli in isolamento fiduciario dal 3 ottobre, per le positività al Covid-19 di Elmas e Zielinski. Era il sabato della mancata partenza per Torino per la gara con la Juventus poi non disputata. L’Asl ha poi accolto il cambio di domicilio al Golden Tulip di Castel Volturno in cui il Napoli è stato in ritiro fino a poco tempo fa.

Gli azzurri, infatti, stanno rientrando a casa ritrovando le loro famiglie. E’ arrivata anche la comunicazione ufficiale dell’Asl. Vari tamponi negativi, eccetto Elmas e Zielinski che sono in quarantena nelle proprie abitazioni, per il gruppo-squadra. Finiti i 10 giorni di isolamento, il Napoli può tornare in regime ordinario continuando la preparazione per la gara di sabato contro l’Atalanta in programma alle 15 al San Paolo.

Fonte: Calciomercato.it