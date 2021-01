CM.IT – Napoli, Milik attende il contratto del Marsiglia nel pomeriggio

Arkadiusz Milik-Marsiglia, siamo sul rettilineo finale. L’accordo tra il club azzurro e i partenopei, come descritto da Calciomercato.it, è stato definito nel weekend. I francesi verseranno 8 milioni di euro più 5 di bonus ai partenopei, ai quali garantiranno circa il 30% dell’eventuale futura rivendita dell’attaccante. Le parti sono giunte alla stesura dei contratti, fase che, quando è coinvolto il club azzurro, non va mai sottovalutata. Il polacco attende nel pomeriggio il contratto che lo legherà ai francesi fino al 2025 per analizzarlo dettagliatamente insieme al suo entourage. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo.

La fumata bianca sarà dunque legata all’ultimo “sì” dell’ex Ajax, che vorrà definire col suo nuovo club anche un’eventuale ‘exit strategy’ per i prossimi mesi. Milik ha infatti deciso di rinunciare alle proposte di Juventus, Atletico, Roma e altri top club per giugno a parametro, ma gradirebbe lasciare aperto uno spiraglio in vista della prossima stagione. In Francia le clausole rescissorie sono vietate e serve, dunque, un accordo privato tra calciatore e club.