CM.IT – Napoli, sciolto il dubbio Mertens: Gattuso ha deciso se schierare il belga dal primo minuto

Poche ore all’attesissima finale di coppa Italia tra Napoli e Juventus. Gli azzurri di Gattuso sfidano il grande ex Sarri per risollevare la propria stagione e centrare un successo che manca da sei anni. Per il tecnico partenopeo, una buona notizia. Dries Mertens scenderà in campo dall’inizio al centro dell’attacco. Il belga era dato in forse viste le sue non perfette condizioni fisiche, già contro l’Inter, con Milik in preallarme. Ma il recordman di marcature nella storia del club alla fine sarà del match dal primo minuto.

Fonte: Calciomercato.it