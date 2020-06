CM.IT – Napoli su Pezzella, ma il Valencia è pronto a offrire 15 mln alla Fiorentina

In attesa di conoscere il futuro di Koulibaly, il Napoli continua a guardarsi attorno in vista della prossima stagione e uno dei nomi più caldi per quanto riguarda la difesa resta quello di German Pezzella. Valutato 18-20 milioni dalla Fiorentina, l’ex Betis piace molto anche il Liga, soprattutto al Valencia. Dopo i tentativi di scambio o di prestito con riscatto andati a vuoto nei giorni scorsi, il club iberico si è ora detto disposto a stanziare un budget di 15 milioni di euro per il difensore ventottenne, la cui prima scelta, confermano le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, resta tuttavia la permanenza in Serie A. In Italia, l’ipotesi più concreta resta quella campana.

Fonte: Calciomercato.it