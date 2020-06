CM.IT – Napoli, summit con l’agente di Milik: Gattuso ha chiesto la permanenza, a bloccare il rinnovo è la clausola

Sono settimane decisive per il futuro di Arkadiusz Milik. Ieri il suo agente David Pantak ha fatto visita al centro sportivo del Napoli, per discutere la situazione del suo assistito. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stato un lungo confronto tra il rappresentante, Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli. Il tecnico partenopeo ha ribadito la grande stima nei confronti dell’ex Ajax, chiedendo di ammorbidire le relative posizioni e facilitare un accordo che gli consentirebbe di averlo ancora a disposizione.

Il ds azzurro, però, è irremovibile: se Milik non firma il rinnovo sarà sul mercato e ci sono già un paio di proposte molto interessanti da Liga e Premier League per il suo cartellino. La Juventus, per ora, non è andata oltre qualche sondaggio con l’entourage del ragazzo, non contattando mai il Napoli per aprire una trattativa.

L’addio, in ogni caso, non è ancora stato sancito: a bloccare il prolungamento contrattuale è la clausola rescissoria da circa 110 milioni di euro che De Laurentiis vorrebbe inserire nell’accordo, mentre sull’ingaggio (da circa 4 milioni) ci sono meno difficoltà. Per ora i margini sono stretti, ma le due parti in causa si sono date appuntamento alle prossime settimane per provare a ridiscutere la trattativa.

Fonte: Calciomercato.it