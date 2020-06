CM.IT – Napoli, vicinissimo il rinnovo di Maksimovic: a luglio la firma sul contratto. I dettagli

Prima della pandemia, Maksimovic aveva già raggiunto un’intesa con il Napoli per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021, c’era un accordo per una nuova intesa che consentisse al difensore serbo di guadagnare 2,5 milioni a stagione.

Dopo il lockdown, il Napoli ha avuto qualche dubbio, nella generale rivisitazione degli ingaggi ci sono stati dei colloqui con l’agente Fali Ramadani che giovedì scorso è stato a cena proprio con Giuntoli e i suoi assistiti in maglia azzurra.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le due ottime prestazioni di Maksimovic hanno spazzato via le incertezze, il Napoli, modificando un po’ le cifre dell’accordo, ha raggiunto l’accordo con Ramadani che ad inizio luglio rientrerà in Italia per ratificare l’intesa. Si stanno già preparando i documenti, Maksimovic dovrebbe percepire 2 milioni a stagione più bonus fino al 2024.

Fonte: Ciro Troise per Calciomercato.it