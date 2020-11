CM.IT – Osimhen, infortunio alla spalla destra per l’attaccante

Victor Osimhen si trova ancora nella clinica dove è stato condotto a seguito dell’infortunio immediato a metà ripresa nella partita tra la sua Nigeria e la Sierra Leone. Dopo l’apprensione per la possibile frattura del polso destro, arrivano notizie distensive per il Napoli. Secondo quanto appreso da fonti mediche della nazionale nigeriana da Calciomercato.it, per il calciatore si tratta di un infortunio alla spalla destra molto doloroso ma non particolarmente.

Nella notte ci saranno altri esami per l’attaccante azzurro che completerà l’iter dei test nella giornata di domani. Filtra, comunque, da ambienti della Nazionale nigeriana un certo ottimismo sulle sue condizioni. Il giocatore, però, non dovrebbe continuare le partite di qualificazione con la sua rappresentativa e tornare già nei prossimi giorni a Napoli per ulteriori controlli.

Fonte: calciomercato.it